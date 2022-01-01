Салат Праздничный - Ну, оОчень вкусный

Главная Рецепты Новогодние рецепты
Салат Праздничный - Ну, оОчень вкусный
Новогодние рецепты, Салаты
Праздничный многослойный салат с двумя видами мяса, огурчиками, яйцом и сыром. Мясной салат с маринованным луком, огурчиками и грибочками.
3
Как готовить:

Ингредиенты:

  • Яйца варенные 4 шт.
  • Отварной говяжий язык 400 гр.
  • Лук 1 шт.
  • Маринованные огурцы 2 шт.
  • Куриная грудка 300 гр.
  • Вареная морковь 2 шт.
  • Сыр 100 гр.
  • Маринованные грибы 150 гр.
  • Майонез
Купить
Шефмаркет
Процесс приготовления:

  1. Первым делом подготовим все ингредиенты для нашего салата. Язык и куриную грудку нарезаем соломкой. Мелко нарезаем лук.

  2. Нарезанный лук замаринуем минут на 10. Щепотка сахара, щепотка соли, 1 ст.л. столового уксуса, заливаем кипятком.

  3. Собираем салат. Берем разъемную форму. 1-й слой - тертые на терке яйца. Смазываем майонезной сеточкой.

  4. 2-й слой - язык. Выкладываем маринованный лук поверх мяса. Лук хорошо отжать. Сеточка из майонеза.

  5. 3-й слой - маринованные огурцы. Майонез.

  6. 4-й слой - куриная грудка. Майонез.

  7. 5-й слой - натираем морковь на терке. Сеточка из майонеза. Посыпаем сверху сыром.

  8. На сырную подушку выкладываем грибочки. Украшаем зеленью.

  9. Готовый салат убираем в холодильник на пару часов для пропитки. Перед подачей на стол, снимаем форму.

  10. Приятного аппетита.

Видеорецепт:
Теги:
Слоеный салат, грибы, язык, куриная грудка, салат
Похожие рецепты
Уха из Семги - Ну, оОчень вкусная
Уха из Семги - Ну, оОчень вкусная
Курица запеченная в рукаве - Ну, оОчень вкусная
Курица запеченная в рукаве - Ну, оОчень вкусная
Салат "Фантазия" - Ну, оОчень вкусный
Салат "Фантазия" - Ну, оОчень вкусный
Свинина в апельсиновом соусе - Ну, оОчень вкусная
Свинина в апельсиновом соусе - Ну, оОчень вкусная
Комментируют
Всего комментариев: 0
Комментировать
Войдите:
avatar
Регистрация
Где купить?