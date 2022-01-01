Салат Праздничный - Ну, оОчень вкусный

Первым делом подготовим все ингредиенты для нашего салата. Язык и куриную грудку нарезаем соломкой. Мелко нарезаем лук.

2-й слой - язык. Выкладываем маринованный лук поверх мяса. Лук хорошо отжать. Сеточка из майонеза.

5-й слой - натираем морковь на терке. Сеточка из майонеза. Посыпаем сверху сыром.

Готовый салат убираем в холодильник на пару часов для пропитки. Перед подачей на стол, снимаем форму.