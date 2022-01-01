Салат Праздничный - Ну, оОчень вкусный
Праздничный многослойный салат с двумя видами мяса, огурчиками, яйцом и сыром. Мясной салат с маринованным луком, огурчиками и грибочками.Семейная кухня
Как готовить:
Процесс приготовления:
Первым делом подготовим все ингредиенты для нашего салата. Язык и куриную грудку нарезаем соломкой. Мелко нарезаем лук.
Нарезанный лук замаринуем минут на 10. Щепотка сахара, щепотка соли, 1 ст.л. столового уксуса, заливаем кипятком.
Собираем салат. Берем разъемную форму. 1-й слой - тертые на терке яйца. Смазываем майонезной сеточкой.
2-й слой - язык. Выкладываем маринованный лук поверх мяса. Лук хорошо отжать. Сеточка из майонеза.
3-й слой - маринованные огурцы. Майонез.
5-й слой - натираем морковь на терке. Сеточка из майонеза. Посыпаем сверху сыром.
Готовый салат убираем в холодильник на пару часов для пропитки. Перед подачей на стол, снимаем форму.
Видеорецепт: